رحيل ميشيل أحد "إمبراطور السيارات" .. صديق الممثلين والفنانين بعد أزمة صحية مفاجئة

ميرنا وليد - بيروت - توفي اليوم رجل الأعمال المصري ميشيل أحد، الشهير بلقب "إمبراطور السيارات"، والذي كان يُعد من أبرز هواة السيارات الفاخرة في مصر ويمتلك واحدًا من أغلى الأساطيل الخاصة بها.



كان ميشيل أحد قريبًا من عدد كبير من الفنانين والممثلين المصرين خاصة، وعلى رأسهم محمد رمضان، الذي اقتنى منه سيارات فارهة ظهرت في العديد من حفلاته وفيديوهاته، مثل "لامبورغيني" و"رولز رويس". كما ظهر الاثنان معًا في صور عديدة، آخرها على متن يخت برفقة محمد فرج عامر خلال شهر حزيران الماضي، وعقب إعلان خبر الوفاة، سارع عدد من الممثلين إلى نعيه بكلمات مؤثرة، أبرزهم هاني رمزي الذي كتب: "رحل الآن صديقي الغالي ميشيل أحد.. كنت إنسانًا رائعًا ومحبًا للجميع"، كما نعته الممثلة إلهام شاهين برسالة حزينة عبّرت فيها عن عمق صداقتهما وخصاله الطيبة، قائلة: "هتوحشنا يا ميشو"، وكان الراحل قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة منذ عشرة أيام، استلزمت دخوله المستشفى وإجراء قسطرة في القلب، لكنه فضّل إبقاء حالته طي الكتمان، قبل أن يتوفى ظهر اليوم.

برحيل ميشيل أحد، يفقد الوسط الفني وأصدقاؤه شخصية محبوبة، عُرفت بعطائها وكرمها وعلاقتها القوية بكبار الممثلين.