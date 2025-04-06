إيمي لو وود تتحدث مشاعرها الحقيقية تجاه ابتسامتها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت النجمة العالمية إيمي لو وود عن ضجة الإنترنت التي أحاطت بأسنانها، معترفةً بأنه من "الغريب" أن يُنظر إلى أسنانها على أنها "ملهمة".



اعترفت نجمة فيلم "وايت لوتس"، البالغة من العمر 31 عامًا، بأنها تعرضت للتنمر في السابق بسبب مظهرها، ورغم ردود الفعل الإيجابية الآن، إلا أنها سئمت من الحديث عن أسنانها في مناسبات عديدة.

وفي حديثها عن رد الفعل تجاه أسنانها المميزة، قالت إيمي لمجلة "كالتشر" التابعة لصحيفة "صنداي تايمز": "الأمر رائع، والآن أريد التوقف عن الحديث عنها. هل يمكنني التحدث عن شخصيتي؟ لماذا أتحدث عن أسناني؟أصبحت الآن مجرد زوج من الأسنان الأمامية، أفهم ما تمثله، يشعر الناس بثقة أكبر تجاه عيوبهم".

وأضافت إيمي :"أشعر بغرابة بعض الشيء أن ما كنتُ أتعرض للتنمر بسببه أصبح الآن ما يُعجب الجميع، ثم يصفقون ويضيفون: "لا يزال هذا ما يُميزني".