عبدالله السدحان يعود في “هروج”.. إليكم موعد العرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت منصة “شاهد” خلال الساعات الماضية الإعلان الدعائي لمسلسلها الجديد “هروج”، تمهيدًا لعرضه بدءًا من 13 أبريل الجاري، وسط تفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

“هروج” هو مسلسل سعودي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويُسلّط الضوء على عدد من القضايا المجتمعية من خلال مواقف واقعية تُقدَّم بروح الدعابة، حيث كشفت اللقطات الأولى من الإعلان الدعائي عن أجواء مشوّقة تتخللها لحظات إنسانية وحياتية يعيشها المجتمع السعودي بأسلوب طريف.

وقد روجت منصة “شاهد” للمسلسل عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، معلقة على مقطع دعائي: “كل يوم قصة مضحكة جديدة مستوحاة من لحظات حياتية واقعية في المجتمع السعودي.. موعدنا مع هروج 13 أبريل.”

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم السعودية والخليج، من أبرزهم: عبدالله السدحان، مشعل المطيري، سعد عزيز، عبدالعزيز الشهري، فايز بن جريس، أصايل العتيبي، ريم الحبيب، زياد العمري، يزيد المجيول، فهد المطيري، إسماعيل الحسن، وسارة طيبة.

ويُعد هذا العمل أحدث ظهور للفنان عبدالله السدحان، بعد مشاركته مؤخرًا في بطولة الفيلم السينمائي “ليل نهار” للمخرج عبدالعزيز المزيني، إلى جانب نخبة من الممثلين من بينهم زياد العمري وأبرار فيصل وغادة الملا. كما سبق أن شارك في المسلسل التلفزيوني “هم يضحك”، الذي تناول قصة عائلة تواجه سلسلة من المواقف والتحديات الاجتماعية.

“هروج” يأتي ليعكس روح الكوميديا السعودية المعاصرة، ويعد بإمتاع المشاهدين بقصص مستوحاة من الحياة اليومية، تدمج بين الواقعية والضحك والمواقف الإنسانية.