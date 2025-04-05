شكرا لقرائتكم خبر عن لوسي: أحتفظ بمعظم ملابس شخصياتي لأنها شهادتي الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة لوسي خلال ندوة تكريمها بتليفزيون الخليج 365، بعد النجاح الكبير التي حققته خلال المارثون الرمضاني في دور فايزة الشبح بمسلسل فهد البطل، عن مصير ملابس الشخصيات التي تقدمها خلال الأعمال، حيث قالت: هناك جزء من ملابس شخصياتي أخرجها لأولاد الحلال، وجزء أخر أحتفظ به.

وتابعت: فمثلاً أحتفظت بجزء من ملابسي في ليالي الحلمية، ودور أنهار، أما مسلسل زيزينيا لم أستطع الإحتفاظ به لأنه كان ملك للتلفزيون، أما ملابسي في الفوازير فقد أحتفظت بأغلبهم، وكل ملابسي قيمتها لدي كبيرة، لأنهم يعدوا الشهادة الحقيقية للممثلة لوسي.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة إلا أنه يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.