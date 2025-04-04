دنيا عبد العزيز تستذكر والدتها بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - إستذكرت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة معبرة عن إشتياقها لها وذلك بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت عبد العزيز صورة نادرة لوالدتها، وعلقت قائلة :"اليوم بيكون يوم المفاجأت والضحك والحب، عيد ميلاد أمي ، الحياة قاسية بدونك ، ادعولها بالرحمة".

متابعو عبد العزيز إنهالوا بتعليقات المواساة، وجاء فيها :"رحمة الله عليها و أسكنها فسيح جناته تعيشي و تفتكري دايماً يا رب"،"ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويصبر اهلها"،"رحمة الله تعالي عليها ، عيدها في الجنة ان شاء الله"، وغيرها.

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