مصطفى قمر يحيي حفلاً غنائياً "كامل العدد" في الإسكندرية

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري مصطفى قمر حفلاً غنائياً مميزاً بالإسكندرية بمناسبة عيد الفطر، حيث امتلأت القاعة بالجمهور في أمسية حملت شعار "كامل العدد"، وإمتلأت بالأجواء الاحتفالية والحنين لأغاني التسعينيات التي قدمها قمر بصوته وإحساسه المعروف.

غنى قمر مجموعة من أشهر أعماله التي رددها الجمهور معه بحماس كبير، من بينها "السود عيونه"، "منايا"، و"قلبي في الليالي"، وسط أجواء من الفرح والتفاعل الراقص، ما أعاد للأذهان سحر حفلاته في أوج تألقه الفني، ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات فنية متتالية نظمها البيت الفني منذ تولي عبد المنعم رئاسته، شملت حفلات ناجحة لعدد من الفنانين في مصر مثل علي الحجار، إيهاب توفيق، حكيم، وحمادة هلال .

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