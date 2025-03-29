خالد يوسف يشيد بمسلسل "لام شمسية".. ورسالة ملفتة

ميرنا وليد - بيروت - تحدث المخرج المصري خالد يوسف عن مسلسل "لام شمسية" مشيداً بكل جوانبه.

وكتب خالد يوسف عبر حسابه الخاص: "مش قولنا مصر ولادة وابدا لن تعقم. فرحة غامرة انتابتني وانا اشاهد مسلسل لام شمسية، فقد رأيت فنا عظيما وراءه فريق نفخر انه بيننا ويجعلنا لا نتحسر كما هي عادتنا علي زمن الفن الجميل. هذا المسلسل هو من اجرأ ما قدم في السنوات الاخيرة. عمل فني دخل في قضايا حرجة مسكوت عنها تتحرج الدراما في معالجتها من كثرة التحسس وقد عالجها السيناريو والاخراج بمشرط جراح عظيم ومع ان القضية صادمة تم طرحها دون ان تكون مقززة او تنفر مشاهديها او تصرفهم عن استكمالها وكان هناك توفيقا هائلا في اختيار اسم المسلسل. المدهش ايضا غير الدقة الفنية الهائلة لصانعي العمل الدقة العلمية في فهم النفس البشرية وتناقضاتها التي تشي ان ورائها متخصصين محترفين في علم النفس وعلوم انسانية اخري لكن ايضا المؤكد ورائها مخرج وسيناريست في منتهي الوعي. تهنئة من القلب ليس لصانعي العمل ولكن للوسط الفني كله لوجود مثل هؤلاء الفنانين الكبار بيننا علي رأسهم المخرج كريم الشناوي والسيناريست مريم نعوم وفريقها الموهوب والمنتج سعدي جوهر و الشركة المتحدة، وبقية الفريق الفني من تصوير وديكور ومونتاج وموسيقي. وتحية كبيرة للممثلين المعجونين فنا وموهبة وتكنيكا مذهلا احمد السعدني وامينة خليل ومحمد شاهين وصفاء الطوخي ويسرا اللوزي وثراء جبيل واسيل عمران واشادة خاصة بالطفل (علي البيلي) واهله الذين وافقوا علي اداءه للدور وربنا يحميه من امراض التنمر".

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