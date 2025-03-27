شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 11.. صفاء الطوخى تكتشف كذب وسام عليها والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل لام شمسية الحلقة 11 اكتشاف صفاء الطوخي كذب ابنها وسام محمد شاهين عليها، حول ملابسات انتحار رباب يسرا اللوزي، حيث قالت لها حفيدتها ياسمينا العبد "زينة" إن والدها كان مستيقظا لحظة انتحار والدتها وإنه كان يشاهد التليفزيون وقتها لتكتشف والدته أنه كذب عليها.

وشهدت الحلقة قيام وسام محمد شاهين بتبرئة نفسه، من واقعة تحرشه بالطفل يوسف، حيث علق على بوست ابنته زينة ياسمينا العبد التي تدعم فيه نيللي امينة خليل في واقعة التحرش بأنها، حيث كتب أنه سيساعد نيللي وأنه فخور بدعم انبته لنيللي في واقعة التحرش وانه سيحاول المساعدة للوصول للمتحرش.

وتعرضت نيللي أمينة خليل، إلى موجة من التعليقات السلبية على السوشيال ميديا بسبب كتابتها بوست التحرش، حيث تعرض لها المتابعين بتعليقات مثل ملكيش حق تكتبي البوست ده، واستفدنا ايه من كلامك، فضحتي نفسك وابنك وغيرها.

وشهد مسلسل لام شمسية مواجهة زينة ياسمينا العبد العديد من التساؤلات في المدرسة بسبب دعمها بوست نيللي أمينة خليل المتعلق بالتحرش، حيث سألتها وضغطت عليها زميلاتها حول هوية المتحرش ومن هو الرجل المقرب من الاسرة الذي تحرش بيوسف الطفل علي البيلي.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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