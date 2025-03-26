كريم فهمي وعمرو سعد تقع في حبهما 4 سيدات خلال دراما رمضان 2025

4 سيدات يقعن في حب كريم فهمي في مسلسل "وتقابل حبيب"

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عمرو سعد متزوج و 3 سيدات تقعن في حبه

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قصة مسلسلي "وتقابل حبيب" و"سيد الناس"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مارس 2025 08:51 مساءً - يقدم الفنانان كريم فهمي وعمرو سعد شخصيتين مختلفتين خلال، حيث يظهر الأول في مسلسل "وتقابل حبيب" بدور مهندس ينتمي لعائلة ثرية جداً ولها وضع كبير في عالم التجارة، أما عمرو سعد فيجسد في مسلسل "سيد الناس" دور حداد من حارة شعبية يتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة التي يعيش فيها ولكنه في نفس الوقت يجد عداءات كبيرة سواء من إخوته أو المنافسين له.ورغم اختلاف طبيعة دوري كريم فهمي وعمرو سعد في المسلسلين بل ويعتبران عكس بعضهما تماماً، إلا أنهما يشتركان في أن معظم الشخصيات النسائية المتواجدة في أحداث مسلسليهما يقعان في حبهما، فـيظهر متزوجاً وبعد وفاة زوجته يجد 3 سيدات تقعن في حبه، وكذلك عمرو سعد المتزوج ولكن فى الوقت نفسه هناك سيدتان تحبانه منذ سنوات، كما تظهر ثالثة وتقع في حبه أيضاً.يجسد كريم فهمي في مسلسل "" شخصية المهندس فارس أبو العزم الذي ينتمي لعائلة ثرية جداً ولها وضعها في عالم البيزنس، ويتمتع فارس بصفات إيجابية كثيرة تصل إلى حدّ المثالية، ولكن اللافت في شخصية فارس أنه يعد فتى أحلام كل الشخصيات النسائية في العمل، حيث ظهر في بداية الأحداث متزوجاً من نهى () حيث تزوجا في ألمانيا أثناء عمله هناك.يمكنكِ قراءة.. تزامناً مع يوم الحب.. أبرز القصص الرومانسية في مسلسلات رمضان 2025وبعد وفاة نهى زوجة فارس إثر حادث سيارة مروع، تظهر في حياة فارس 3 سيدات جميعهن يقعن في حبه، الأولى فرح الحسيني (بسنت شوقي) التي تحبه من سنوات وتحديداً منذ أن كانت تدرس في ألمانيا وكان هو متواجداً هناك ولكن فارس تزوج من نهى، حتى عادت فرح لإظهار مشاعرها تجاهه مرة أخرى بعد وفاة نهى.في نفس الوقت تظهر كاريمان العسكري (إنجي كيوان) في حياة فارس، وتقع في حبه وتحاول طوال الوقت التقرب منه ولكنه يعتبرها صديقة ويعتز بها رغم الخلافات الكبيرة مع شقيقتها رقية، ويأتي ذلك مع تقرب فارس من ليل (ياسمين عبد العزيز) طليقة شقيقه يوسف () ويقع في حبها هي فقط، ومن المقرر أن تكشف الحلقات الأخيرة مصير هذه القصة سواء مع شقيقه يوسف أو فرح أخت ليل عندما تعرف أن أختها تحب الشخص التي تحبه هي.أمافيجسد في مسلسل "" شخصية الجارحي أبو العباس، المتزوج من آمنة (ريم مصطفى) وله منها ولدان، ومع مرور الأحداث تنكشف العديد من الأسرار والتي أظهرت عن قصص قديمة، حيث كانت هناك قصة حب كبيرة بين الجارحي وفتحية (إنجي المقدم) ولكن والد الجارحي رفض زواجه منها وقرر تزويجه آمنة بسبب صداقته بوالدها ربيع العطار ().يمكنك قراءة أيضاً.. نجوم يرفعون شعار الانتقام في الحلقات المتبقية من مسلسلات رمضان 2025وتكشف الأحداث كذلك عن وجود قصة حب قديمة من سماح الهواري (منة فضالي) تجاه الجارحي ولكنها من طرف واحد حيث كان الجارحي لا يبادلها نفس المشاعر، ورغم زواج سماح الهواري من عدو الجارحي، فاروق الجباس () إلا أنها مازالت تحب الجارحي الذي يلتقي براجية (إ) التي تقع في حبه أيضاً ولكن من طرف واحد، رغم عملها مع أعداء الجارحي.يدور مسلسل "" حول "ليل الحسيني" التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، رجل الأعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكري، تدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.أما مسلسل "" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة؛ مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».