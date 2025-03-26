عصام عمر وطه الدسوقي في "سيكو.. سيكو" بموسم عيد الفطر 2025

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الممثلان المصريان عصام عمر وطه الدسوقي لخوض مغامرة سينمائية جديدة في موسم عيد الفطر 2025، من خلال فيلم "سيكو.

. سيكو"، الذي كشفت الشركة المنتجة عن إعلانه التشويقي رسميًا اليوم الثلاثاء. ويظهر الإعلان طابعًا كوميديًا مشوّقًا، حيث يجد البطلان نفسيهما في ورطة مع عصابة، أحدهما يعمل في شركة شحن، والآخر مدمن ألعاب فيديو، ليبدأ سباقهما للخروج من المأزق.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الممثلين، من بينهم باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، وديانا هشام. الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويُعد من أبرز الأعمال الكوميدية المنتظرة في الموسم السينمائي المقبل.

وعلى الجانب الدرامي، كان عصام عمر قد جذب الأنظار في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسله "نص الشعب اسمه محمد"، والذي عُرض في 15 حلقة فقط، ضمن إطار اجتماعي، وإخراج عبد العزيز النجار.