ميرنا وليد - بيروت - يستعد الممثلان المصريان عصام عمر وطه الدسوقي لخوض مغامرة سينمائية جديدة في موسم عيد الفطر 2025، من خلال فيلم "سيكو.
. سيكو"، الذي كشفت الشركة المنتجة عن إعلانه التشويقي رسميًا اليوم الثلاثاء. ويظهر الإعلان طابعًا كوميديًا مشوّقًا، حيث يجد البطلان نفسيهما في ورطة مع عصابة، أحدهما يعمل في شركة شحن، والآخر مدمن ألعاب فيديو، ليبدأ سباقهما للخروج من المأزق.
ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الممثلين، من بينهم باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، وديانا هشام. الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويُعد من أبرز الأعمال الكوميدية المنتظرة في الموسم السينمائي المقبل.
وعلى الجانب الدرامي، كان عصام عمر قد جذب الأنظار في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسله "نص الشعب اسمه محمد"، والذي عُرض في 15 حلقة فقط، ضمن إطار اجتماعي، وإخراج عبد العزيز النجار.
كانت هذه تفاصيل خبر عصام عمر وطه الدسوقي في "سيكو.. سيكو" بموسم عيد الفطر 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.