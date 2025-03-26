مي سليم تشوق الجمهور لهذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - رفعت الفنانة الأردنية مي سليم حماس متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي لأحدث أعمالها الغنائية، أغنية "اتعلقت بيه"، حيث كشفت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن البرومو الرسمي للأغنية تمهيداً لطرحها خلال الأيام القادمة.



وتصدر أغنية "اتعلقت بيه" على طريقة الفيديو كليب أول أيام عيد الفطر حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

صُورت أغنية "اتعلقت بيه" في مدينة اسطنبول في تركيا تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري.

تحمل أغنية "اتعلقت بيه" اللهجة المصرية ومن كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبد الفتاح.