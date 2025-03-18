الإعلان عن النزالات المصاحبة لمواجهة دفاع كانيلو ألفاريز عن لقبه العالمي أمام سكال في “Fatal Fury” ضمن موسم الرياض

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة واحدة من أضخم النزالات هذا العام حيث سيخوض المكسيكي ساؤول “كانيلو” ألفاريز مواجهة قوية أمام الكوبي ويليام سكال ضمن عرض “Fatal Fury” وذلك يوم 3 مايو المقبل في صالة anb Arena ضمن فعاليات موسم الرياض.

حيث يدافع كانيلو ألفاريز بطل الوزن المتوسط الفائق عن ألقابه الأربعة الكبرى WBC وWBA وIBF وWBO لأول مرة خارج الولايات المتحدة والمكسيك في خطوة تعكس المكانة العالمية المتنامية لموسم الرياض كمركز رئيسي للملاكمة العالمية.

ويعد كانيلو واحدًا من أعظم الملاكمين في العصر الحديث حيث يحمل سجلًا استثنائيًا يجعله المرشح الأبرز في هذه المواجهة إلا أنه سيواجه خصمًا غير مهزوم وهو الكوبي ويليام سكال الذي يدخل النزال بسجل مثالي دون أي خسارة مما يجعله منافسًا خطيرًا قد يشكل تهديدًا حقيقيًا لطموحات كانيلو. فالنجم الكوبي يمتلك أسلوبًا سريعًا ودفاعًا قويًا ويسعى لأن يصبح أول ملاكم يلحق الهزيمة بكانيلو في هذا الوزن.

إلى جانب النزال الرئيسي ستشهد ليلة “Fatal Fury” مواجهات قوية أخرى تجمع بين مجموعة من أبرز الملاكمين العالميين في مختلف الفئات، حيث يلتقي المكسيكي خايمي مونغويا مع الفرنسي برونو سوراسي في وزن الوسط المتوسط الفائق، فيما يتواجه الكونغولي مارتن باكولي مع النيجيري إيبي أجاغبا في الوزن الثقيل.

أما في فئة وزن الطراد، سيشهد الحدث مواجهة مثيرة بين السويدي بادو جاك والكندي ريان روزيكي. أما في فئة وزن الوسط، فسيتواجه المكسيكي ماركو فيردي مع مواطنه ميشيل بولينا. وفي الوزن الخفيف ستكون هناك مواجهة قوية بين الكوبي برايان ليون والمكسيكي آرون غيريرو.

ويعد تنظيم هذا الحدث ضمن سلسلة الفعاليات الكبرى التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للملاكمة حيث استضافت الرياض مؤخرًا نزالات عالمية مثل مواجهة تايسون فيوري ضد أولكسندر أوسيك، وتتويج الملاكم الروسي ديمتري بيفول بالألقاب الخمسة ضد خصمه الكندي أرتور بيتربييف، ليحقق ليصبح بطلاً للعالم بلا منازع في الوزن خفيف الثقيل، في نزال الإعادة التاريخي “The Last Crescendo”.

وكان قد أقيم قبل عشرة أيام في نيويورك المؤتمر الصحفي الأول الذي جمع بين الملاكمين “كانيلو”، وسكول، تمهيدًا لنزالهما المرتقب على لقب بطولة العالم بلا منازع في الوزن فوق المتوسط.

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وأكد كلا الملاكمين خلال المؤتمر عزمهما على تحقيق الفوز، حيث يسعى ألفاريز لاستعادة حزام IBF الذي فقده، فيما يدخل سكول المواجهة بثقة بعدما حافظ على سجله النظيف وانتزع اللقب من فلاديمير شيشكين في أكتوبر الماضي.