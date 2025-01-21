شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصرى المستوطنة يشارك فى مسابقة Perspectives من مهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم المصرى المستوطنة "Al mosta'mera" للمخرج محمد رشاد، ضمن مسابقة Perspectives الأحدث فى مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ75، التى ستقام بداية من يوم 13 فبراير المقبل.

فيلم المستوطنة هو العمل الروائى الطويل الأول لمخرجه، بعد فيلمه الوثائقى الطويل النسور الصغيرة الذى طرح فى 2016.

فيلم المستوطنة من بطولة أدهم شكرى، زياد إسلام، هاجر عمر، محمد عبد الهادى، عماد غنيم.

ويدور فيلم المستوطنة بعد وفاة رجل فى حادث مميت فى العمل، فإن التعويض الوحيد المعروض على الأسرة هو فرصة توظيف ولديه، حسام (23)، ومارو (12)، فى نفس المصنع، جنبًا إلى جنب مع الرجل المسئول عن وفاة والدهما.

فى نفس السياق كشف مهرجان برلين السينمائى الدولى عن 15 دار عرض تخدم رواد المهرجان في الدورة الـ75، المقرر إقامتها فى الفترة بين 13 إلى فبراير من العام المقبل 2025.

ويظل قصر برليناله الذى يضم أفلام المسابقة وحفل برليناله الخاص والسجادة الحمراء ومنطقة المشجعين قلب المهرجان، وللاحتفال بواحد من أكثر الأحداث الشتوية المحبوبة فى برلين، ستكون هناك مرة أخرى شبكة سينمائية واسعة النطاق فى جميع أنحاء المدينة.

ويفتتح العرض الأول لفيلم المخرج الألمانى توم تيكوير الأخير Das Licht "النور"، الدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي في 13 فبراير 2025.

وسيتم عرض الفيلم الألمانى الفرنسى Das Licht "النور" خارج المسابقة في قصر برلين السينمائي، خلال المهرجان.