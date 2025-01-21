شكرا لقرائتكم خبر عن إيساف يقدم أغنية "أميزك وتخيب" من كلمات رمضان محمد وطرحها قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب إيساف لطرح أغنية جديدة بعنوان "أميزك وتخيب"، من كلمات رمضان محمد، وألحان نورى عيد، وتوزيع الموسيقى جيرو، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى طرح مؤخرا الفنان إيساف، كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ضيف شرف" عبر يوتيوب، من كلمات وألحان محمد مجدي، وتوزيع أحمد أمين، وإخراج نبيل مكاوي وهو أول تعاون يجمعه مع الفنان إيساف.

من ضمن آخر أعمال إيساف هو فيلم المدرسة، بطولة كل من: حورية فرغلي، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.

وفى سياق مختلف قال الفنان إيساف إنه تعاون مع الفنانة حورية فرغلى من قبل فى فيلم "رد فعل" منذ 12 عاماً، وذلك بصفة غير مباشرة تحديداً كمطرب غنائى فقط لا غير، لافتاً، بتقديمه أحد الأغانى الدعائية والترويجية للعمل والتى حملت إسم "أنا مين" وهى من كلمات محمد عبد الحميد وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام.

يذكر أن آخر أعمال الفنان إيساف السينمائية فيلم "كازانوڤا"، والذى عرض عام 2019 وشاركه فى البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنانه راندا البحيرى، إلهام عبد البديع، أحمد تهامى وآخرين وهو من سيناريو وحوار هيثم وحيد وإخراج أسامة فاضل.