شكرا لقرائتكم خبر عن جاريد ليتو يقدم شخصية Skeletor فى فيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيلعب النجم العالمى جاريد ليتو دور Skeletor في فيلم جديد من سلسلة Masters Of The Universe، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme" وكان العمل جاريًا على إعادة إنتاج السلسلة منذ عام 2007، ولكن تم إيقافه عدة مرات بسبب تغييرات المخرج والكاتب، وتم الإعلان عن الفيلم الـ Live Action لأول مرة فى خلال عام 2022 ومن المقرر أن يطرح على منصة نتفليكس.

وأعلنت أمازون خلال العام الجارى عن استحواذها على الفيلم الجديد، واختيار المخرج ترافيس نايت لإخراجه، ومن المقرر طرحه في 5 يونيو 2026 إلى جانب ليتو، يشارك في بطولة الفيلم نيكولاس جاليتسين في دور He-Man وأليسون بري في دور ملازم Skeletor، Evil-Lyn، ومن بين الممثلين الآخرين كل من سام سي ويلسون من مسلسل House of the Dragon بدور Trap Jaw، وهافثور بيورنسون من مسلسل Game of Thrones بدور Goat Man، وكاميلا مينديز من مسلسل Riverdale بدور رفيقة He-Man، تيلا، وإدريس إلبا بدور والد تيلا، مان آت آرمز.

تم بث المسلسل الأصلي He-Man And The Masters Of The Universe بين عامي 1983 و1985 بـ 130 حلقة، وطرح فيلم Live Action في عام 1987 بطولة دولف لوندجرين وفرانك لانجيلا وكورتني كوكس.