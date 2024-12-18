شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز: حب المسرح يتملكنى وتحت أمر أى مخرج مسرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ضيفة على تليفزيون الخليج 365 ،وذلك على هامش افتتاح مهرجان " فنون الأداء " الذى أقيم بمسرح السامر.

وقالت:" أحرص على التواجد فى مثل هذه المحافل وخاصة التي ترتبط من قريب او بعيد بالمسرح، مؤكدة انها عاشقة المسرح وأن حب المسرح يتملكها وتتذكر دائما أعمالها المسرحية والتي كانت في بداية مشوارها الفني".

وأضافت فى حديثها:"احترم خشبة المسرح واحترم النص والأعمال المسرحية و تحت أمر أى مخرج"، ومن ذكرياتها المسرحية" كنت أعشق الراحلة أمينة رزق وكل يوم كنت أوصلها بسيارتى الخاصة عشقا فيها وفى المسرح" .

وأفتتحت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الأحد الماضى، مهرجان فنون الأداء، بمسرح السامر، بحضور المخرج أحمد البوهي الرئيس الشرفي للدورة الرابعة (دورة الراحل صلاح السقا)، وبدأ المهرجان الذي قدمته الإعلامية والفنانة ولاء الحديني بفقرات أدائية قبل فتح الستارة منها الأراجوز والعزف علي الربابة، ومع فتح الستارة قدمت لنا فرقة " كازينو بديعة "عدد من الأغاني التراثية تفاعل معها الجمهور، ونالت إعجاب كل الحضور بما تحمله من نوستالجيا وأداء معبر من قبل الفرقة .