شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رحيم في لقاء مسجل قبل رحيله: بدايتي الموسيقية كانت مع عمالقة "عمرو دياب ومحمد فؤاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة الوثائقية حوارا للملحن الراحل محمد رحيم الذي كان سجله قبل وفاته، وذلك في أولى حلقات "بودكاست"، المذاع على شاشة القناة الوثائقية باسم "كلام في الفن".

وكان يحكي الملحن الراحل محمد رحيم، عن بدايه مشواره الفني الذي بدأ عام 1998 مع مطربين كبار وعمالقة، هم عمرو دياب ومحمد فؤاد، قائلا: "عملت مشروع بعد ما بدأت بدايات قوية مع نجوم كبار، وقلت أي صوت حلو لو عجبني هفكر له أفكار خارج الصندوق، ونقدم حاجات مختلفة وجديدة".

وأضاف محمد رحيم، في لقاءه المسجل منذ فترة قبل وفاته مع الإعلامي محمد العسيري، أنه عمل مع مجموعة موهوبين من أول ألبوم لهم ،ومنهم تامر حسني، وأليسا، وشيرين، ومايا نصري، وجنات، وروبي، ونيكول سابا، وكلهم تحولوا مع الوقت ويستحقوا نجاح كبير وكلهم سوبر ستار لان.