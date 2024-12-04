شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يعرب عن سعادته بعد تحقيق "سبب فرحتى" الأكثر رواجا بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

نجاح كبير حققه النجم أحمد سعد بأغنية "سبب فرحتى"، التى جمعته بالنجمة أصالة وكانت من ضمن الأغانى الأكثر رواجا فى الشرق الأوسط لهذا العام على يوتيوب.

وقال أحمد سعد لليوم السابع: "الحمد لله كنت متوقع إنها تحصل على الأكثر رواجا، حيث عند طرحها فى أقل من يوم حصدت المركز الأول فى مصر والسعودية والكويت والسابع عالميا، فى محرك البحث عبر منصة يوتيوب"، مضيفا: "الأغنية جمعتنى بنجمة كبيرة بحجم أصالة وكنت مبسوط بالغناء معها".

أغنية سبب فرحتي حققت 104 ملايين مشاهدة على يوتيوب وهى من كلمات محمد شافعي وألحان أحمد سعد وتوزيع محمد عاطف الحلو.

وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "بنت ناس" على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس.

وكان قد اعتذر النجم أحمد سعد مؤخرًا عن حفله بمهرجان الموسيقى العربية بسبب تعرضه لوعكة صحية، ومعاناته من آلام فى عظم الفك العلوى، وهبوط فى مستوى الجيوب الأنفية، وأمره الطبيب المعالج بالراحة لمدة أسبوعين، حيث إنه كان غير قادر على الحديث بسبب تلك الوعكة التى تعرض لها، واعتذر أيضا عن كل ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة.