شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى: فردوس عبد الحميد لها تاريخ عظيم أثر فى الوجدان العربى والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية خلال حفل تكريم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد: "هذا التقليد الذي نحرص على تقديمه منذ فترة، يتضمن باقة ورد نهديها لكل الأساتذة الذين شاركونا مسيرتهم، سواءً من كانوا معنا أو من رحلوا، لنقول لهم أنتم القدوة، ومن الرائع أن يتم تقديم هذا التقليد على المسرح القومي".

وتابع: "كان لي شرف الوقوف أمام الفنانة فردوس عبد الحميد في عمل من إخراج الفنان الكبير محمد فاضل، وقد أثبتت من خلاله أنها فنانة ملتزمة ومتميزة على مستوى الأداء، عندما قررنا تقديم هذا التقليد الشهري، استقرينا على تكريم الفنانة فردوس عبد الحميد، لأنها بالفعل تمتلك تاريخاً عظيماً وأثرت في الوجدان العربي، نسأل الله أن يطيل في عمرها، ونتمنى لها المزيد من النجاحات وتقديم المزيد من الأعمال القيمة".

وحضر الحفل لفيف من الفنانين والنقاد ومنهم الفنان القدير رشوان توفيق، والفنانة سميرة عيد العزيز، والفنانة عفاف شعيب، والشاعر جمال بخيت، والناقد محمد الروبي.

واستهل الحفل الذي قدمته الإعلامية جهاد الديناري، وحضره كوكبة من الفنانين منهم الفنان القدير رشوان توفيق، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والمخرج الكبير محمد فاضل، بفقرة غنائية للفرقة الموسيقية للمركز، بقيادة المايسترو أحمد ماهر، وتم تقديم عدد من الأغاني منها "كل ده كان ليه" قدمها الفنان أحمد محسن، وأغنية "بتغني لمين يا حمام، ورجعت يا قمر من البلاد" وقدمتهما الفنانة هند عمر.