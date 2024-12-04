شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: فردوس عبد الحميد فنانة لم تخن مهنتها لحظة والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج الكبير خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، خلال حفل تكريم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الذي أقامه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية: "أود أن أتوجه بشكر خاص للأستاذ إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية على فكرته الرائعة في تكريم رواد وقامات عظيمة من تاريخ الفن المصري، ففي كل حفل تكريم كنت أشعر بالفخر وأنا أرى تلك الشخصيات الفذة، واليوم أيضًا أقول (يا بختنا) لأننا لا نملك إلا أن نفخر بهذه القامات التي تركت بصمة كبيرة في تاريخنا".

وتابع جلال: "الفنانة فردوس عبد الحميد أثرت في جيل كامل، وأعمالها التي تم ذكرها في الفيلم التسجيلي الذي عرض خلال الحفل هي أعمال خالدة، ولا يمكن إلا أن نثمّن هذه السيدة العظيمة التي لم تخن مهنتها لحظة واحدة. هي نموذج من الحقانية والعمق والإبداع، وسيدة مثالية بكل ما تحمل الكلمة من معنى".

وحضر الحفل لفيف من الفنانين والنقاد ومنهم الفنان القدير رشوان توفيق، والفنانة سميرة عيد العزيز، والفنانة عفاف شعيب، والشاعر جمال بخيت، والناقد محمد الروبي.

واستهل الحفل الذي قدمته الإعلامية جهاد الديناري، وحضره كوكبة من الفنانين منهم الفنان القدير رشوان توفيق، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والمخرج الكبير محمد فاضل، بفقرة غنائية للفرقة الموسيقية للمركز، بقيادة المايسترو أحمد ماهر، وتم تقديم عدد من الأغاني منها "كل ده كان ليه" قدمها الفنان أحمد محسن، وأغنية "بتغني لمين يا حمام، ورجعت يا قمر من البلاد" وقدمتهما الفنانة هند عمر.