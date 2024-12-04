قبل عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. إزاحة الستار عن البوستر الرسمي لفيلم ضي

البوستر الرسمي لفيلم "ضي"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - أزاح المخرجالستار عن البوستر الرسمي لفيلم "" الذي سيفتتح فعاليات الدورة الرابعة من، والمقرر انطلاقها في مدينة جدة التاريخية، غداً الخميس الموافق 5 ديسمبر وتستمر حتى يوم 14 من نفس الشهر.شارك المخرج كريم الشناوي متابعيه عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" بوستر الفيلم والذي ظهر عليه جميع الأبطال المشاركين بالعمل، وعلق بالقول: "البوستر الأول لفيلم ضي (سيرة أهل الضي)، يوم واحد يفصلنا عن العرض العالمي الأول بافتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي".

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فيلم "ضي"

الفيلم الذي سيُعرض في، من بطولة مراهق تم اختياره من اختبارات شملت أكثر من 100 وجه جديد هو بدر محمد، بجانب الفنانة السعودية أسيل عمران، الفنانة السودانية إسلام مبارك، الفنانة المصرية حنين سعيد، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد كبير من النجوم في أدوار مميزة يسعى صناع العمل للكشف عنها في حينها.ويشمل فريق العمل خلف الكاميرا المنتج الفني خالد آدم، المشرف على الإنتاج محمود متولي، مصممة الملابس مونيا فتح الباب، إشراف فني علي حسام علي، تعاون فني وديكور لميس سليمان، مهندس الصوت يوسف الميهي، مصمم شريط الصوت أحمد صبور، والعمل تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج مصري سعودي مشترك.

ويحكي الفيلم قصة مراهق نوبي ألبينو يمتلك صوتاً عذباً، يعيش مع عائلة تخلى عنها الأب، يخوض الطريق إلى حلمه للغناء اقتداءً بمطربه المفضل محمد منير، بصحبة عائلته من أسوان إلى القاهرة؛ إذ يُعَدُّ الفيلم رحلةً مليئةً بالمحبة والأمل وقوة الأحلام والموسيقى، واكتشاف الذات وحب الأهل.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.



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