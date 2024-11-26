الكاميرا ترصد بيل كلينتون في لقطة غير متوقعة في حفل تايلور سويفت في تورونتو

إنضمَّ الرّئيس السّابق بيل كلينتون مؤخّرًا إلى الملايين الذين أسرتهم جولة Eras Tour التي حطّمت الأرقام القياسيّة لتايلور سويفت، إذ حضر عرضها في تورونتو في مركز روجرز في نهاية الأسبوع الماضي مع زوجته هيلاري كلينتون وابنتهما تشيلسي كلينتون وحفيدتهما شارلوت.

وتحدّث كلينتون عن تجربته خلال ظهوره في برنامج Live with Kelly and Mark Monday، معترفًا بأنّها المرّة الأولى التي يرى فيها أيقونة البوب على الهواء مباشرة.

وأظهر مقطع فيديو تمّ بثّه خلال الحلقة السّياسيّ، البالغ من العمر ثمانية وسبعين عامًا، وهو يرقص في جناح لكبار الشّخصيّات بينما أدّت سويفت أغنيتها النّاجحة “You Belong with Me”.

ولم يتورّع كلينتون عن إعجابه بقدرة المغنّية على التّحمّل وعلى تفانيها.

وقال: “إنّها ليست مثل الكثير من الأشخاص الذين يقيمون الحفلات الموسيقيّة”.

“لقد أمضت أكثر من ثلاث ساعات متواصلة. أعني، مباشرة! لقد استمرّت في أداء الأغاني واستمرّت في القيام بذلك، وهو ما أعتقد أنّه أمر محترم للغاية يجب القيام به للجمهور.”

“أنا أفهم سبب تأثيرها في النّاس ولماذا يأسر الكثير من هؤلاء الفتيات الصّغيرات”.

ووصف كلينتون كيف غنّت حفيدته شارلوت وغيرها من الشّباب الحاضرين مع كلّ كلمة.

وقال: “لقد انبهرت بمشاهدة حشد من الشّباب لدينا. جميعهم هناك يغنّون، وجميعهم يعرفون كلمات جميع الأغاني.”

وفي الوقت نفسه، قدّمت سويفت لحظات عاطفيّة خلال عرضها السّادس والأخير في تورنتو.

وبعد أن حظيت بحفاوة بالغة لأدائها أغنية Champagne Issues، حبست المغنّية دموعها وشكرت الجمهور على دعمه السّاحق.

في نفس السّياق، كشف دواين جونسون الشّهير بـ “ذا روك” أنه حتّى المشاهير يواجهون تحدّيات عندما يتعلّق الأمر بتأمين تذاكر جولة تايلور سويفت في Eras.

وأشار “جونسون” إلى أنّ صديقًا مقرّبًا تواصل معه بطلب غير عادي للمساعدة في العثور على تذاكر لحفل سويفت، بعد أن واجه صعوبة في العثور على خيارات بأسعار معقولة.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

عقد “ذا روك” العزم على المساعدة، فجرّب أساليبه المعتادة لكنّه اصطدم بالحائط.

وقال لـ Entertainment Tonight: “لأوّل مرّة في مسيرتي المهنيّة، كان علي أن أتحكّم في الأمور. عادة، أحقّق ذلك”.

وعلى الرّغم من تردّده في طلب الخدمات، تواصل مع فريق سويفت، وأتت جهوده بثمارها.

ستنطلق جولة Eras في محطّتها الأخيرة في فانكوفر في بداية الشّهر المقبل.