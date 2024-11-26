شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا مزيكا تشعل أجواء باريس بحفلين متتاليين بأغنيات وردة وأم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت أوركسترا مزيكا قلوب الجمهور الأوروبى بحفلين متتاليين فى العاصمة الفرنسية باريس، أطلت خلالهما على مسرح الباتاكلان العريق.

وقدمت أوركسترا مزيكا توليفة موسيقية من روائع الزمن الجميل تحت مسمى حفلات "أساطير العرب" أعادت خلالها إحياء أشهر الأعمال الغنائية الكلاسيكية لأساطير الشرق مثل وردة وفيروز وكوكب الشرق أم كلثوم وأسمهان بطريقة أوركسترالية مميزة.

وخطفت الأوركسترا مسامع الجمهور الأوروبي بحفلين متتاليين حملا لافتة كامل العدد من الحضور انقسم كل عرض منهما لمشهدين، أولاهما حفل موسيقي متكامل بالاتكال فقط على العزف والسماع لشحر الموسيقى الأوركسترالية، والنصف الثاني غنائي شهد مشاركة المطربة السورية رشا رزق والمطربة نور قمر.

وتعد باريس إحدي المحطات الرئيسية في جولة الأوركسترا الموسيقية العالمية التي تصول وتجول خلالها مختلف أنحاء أوروبا بسلسلة حفلات جماهيرية، تأسر خلالها الأوروبيين بروائع أساطير الطرب العربي بطريقة عصرية أوركسترالية.

وقالت المايسترو أمل القرمازي، قائدة الأوركسترا، إن مزيكا تسعى خلال جولتها العالمية لترسيخ مفهوم السماع الموسيقي بعروض جماهيرية تعتمد فقط على صوت الآلات الموسيقية للأوركسترا بالاستعانة بموسيقيين وفنانين عالميين بدون الاتكال على فكرة الغناء مع تقديم مزيج ممتع بين المقطوعات الموسيقية الحية والأغاني وذلك استجابة لطلب جمهور أوركسترا مزيكا.

أوركسترا مزيكا