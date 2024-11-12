يونس شلبي.. نجاح في الكوميديا وتجربة خاصة في الغناء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:50 مساءً - يعد الفنان يونس شلبي واحداً من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، حيث قدم عدداً كبيراً من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، والتي حققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور العربي كما كان له بصمته الخاصة بالمسرح من خلال مُشاركته بعدد كبير من المسرحيات، حيث أصبح من أبرز فناني المسرح الكوميدي.

وبذكرى وفاته نستعرض لكم بداياته الفنية، ونجاحه في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية كواحد من كبار نجوم الكوميديا، وتجربته المميزة مع الغناء.

البداية والنجاح في المسرح

وُلد الفنان يونس شلبي بمدينة المنصورة في 30 مايو عام 1941، وقد عشق التمثيل والمسرح منذ سنوات عمره الأولى ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج عام 1969، وجاءت بدايته الفنية مع المسرح من خلال مسرحية "القاهرة في ألف عام"، حينما كان طالباً بالمعهد وشارك ببطولتها مع أبناء جيله الفني ومن أبرزهم سعيد صالح، وأحمد زكي.

إلا أن النجاح الحقيقي الذي لفت الأنظار لموهبة الفنان يونس شلبي الحقيقية جاء حينما شارك ببطولة مسرحية "مدرسة المُشاغبين" عام 1971، والتي شهدت ميلاد جيل جديد من الفنانين وبشكل خاص في الكوميديا، حيث شارك ببطولة المسرحية أمام يونس شلبي كل من عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي وهادي الجيار، وقد تعاونوا عقب ذلك بمسرحية "العيال كبرت" عام 1979 باستثناء عادل إمام، وهادي الجيار.



وعلى مدار ثلاثين عاماً نجح الفنان يونس شلبي في أن يكون واحداً من كبار نجوم الكوميديا بالمسرح المصري من خلال مُشاركته بعدد كبير من المسرحيات، والتي حققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، وكانت آخر المسرحيات التي جسد بطولتها هي مسرحية "الإخوة الأندال" عام 1996، والتي شارك في بطولتها محمد رياض، رانيا محمود ياسين، صلاح عبد الله وأخرجها حسن عبد السلام.

نجاح استثنائي في السينما بالمُشاركة أمام كبار النجوم

ولم يقتصر نجاح الفنان يونس شلبي على المسرح فقط إلا أنه شارك في السينما ببطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية أمام كبار المُخرجين والنجوم، ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شارك في بطولتها فيلم "بمبة كشر" للمخرج حسن الإمام ومن بطولة نادية الجندي، وسمير صبري، كما شارك بالبطولة أمام الفنانة سعاد حسني بفيلمي "الكرنك، شفيقة ومتولي"، كما تعاون مع الفنان عادل إمام ببطولة فيلم "الخدعة الخفية، إحنا بتوع الأتوبيس".

ومع بداية فترة الثمانينيات قدم الفنان يونس شلبي عدداً كبيراً من الأفلام الكوميدية، والتي جسد بطولتها مع أبناء جيله، ومن أبرزهم الفنان سعيد صالح، سمير غانم، إسعاد يونس وكان آخر ظهور سينمائي للفنان يونس شلبي في عام 2002 من خلال فيلم "أمير الظلام"، والذي ظهر به كضيف شرف مع الفنان سعيد صالح، وجاء الفيلم من بطولة عادل إمام، شيرين سيف النصر.

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يونس شلبي صاحب التجربة الخاصة في الغناء

وعلى الرغم من النجاح الكبير للفنان يونس شلبي في التمثيل وبشكل خاص الأداء الكوميدي إلا أنه كان صاحب تجربة خاصة في الغناء، حيث شارك بالغناء في عدد من الأعمال الفنية بالسينما والدراما التلفزيونية، ومن أبرزها أفلام "مراهقة من الأرياف، إلى المأذون يا حبيبي"، والمسلسلات التلفزيونية "وكسبنا القضية، مطلوب عروسة" ومسلسله التلفزيوني الأشهر الموجه للأطفال وهو مسلسل "بوجي وطمطم"، والذي ظل يُقدمه على مدار سنوات.



ولاقت التجربة الغنائية للفنان يونس شلبي نجاحاً كبيراً لدى الجمهور حيث تم تجميع عدد من أغانيه في ألبومين غنائيين تم إصدارهما بالأسواق وهما "الديك الشركسي، بوجي وطمطم".

وقد رحل عن عالمنا الفنان يونس شلبي في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر عام 2007 عن عمر ناهز الـ66 عاماً ومسيرة فنية استمرت وتجاوزت الثلاثين عاماً، قدم من خلالها العديد من الأعمال الفنية والتي جعلته من أبرز فناني الكوميديا الذين ظهروا بتاريخ الفن المصري والعربي.



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