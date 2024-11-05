محمد هنيدي يشيد بالمطرب المقنع تووليت.. ما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص النجم محمد هنيدي على دعم المطرب المقنع تووليت، حيث نشر الأخير جدول جولته الأوروبية “جولة الكوكتيل” على حسابه في إنستجرام، والتي تبدأ في 31 يناير وتستمر حتى 20 أبريل، وتشمل فرنسا وأمريكا وكندا. ترك هنيدي إيموجي تصفيق دعمًا له، وتلقى تووليت تعليقات مشجعة من متابعيه، مثل: “إلى العالمية وهتكسر الدنيا”.

من جهة أخرى، أشاد موقع جوائز Grammy Award بتووليت، حيث وصفه بأنه حقق نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة. وبرزت أغنيته “حبيبي ليه” على الساحة العالمية، محققة أكثر من 12 مليون مشاهدة على يوتيوب واستخدامها في 61,000 مقطع على TikTok، ما يعتبر إنجازاً بارزاً لفنان عربي مستقل.

وكان تووليت قد أحيى حفلاً غنائياً في مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، مقدمًا أغاني من ألبومه الجديد “كوكتيل” قبل حفل فريق كايروكي.