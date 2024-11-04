شاروخان يعلن إقلاعه عن التدخين بعد 30 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتخذ الممثل الهندي شاروخان قراراً ملهماً في عيد ميلاده الـ 51 وهو الإقلاع عن التدخين بعد مرور 30 عاماً.

وقد قوبل قرار شاروخان بإشادة حارة من معجبيه، الذين قالوا إن إعلانه ألهمهم للإقلاع عن التدخين أيضاً. وفي حين شجعهم شاروخان على قرارتهم، إلّا أنه أكّد أنه ليس قدوة مثالية، نظراً لتاريخه الحافل بالتدخين الذي يمتد إلى 30 عاماً.

وقال النجم الهندي عن قراره في احتفال عيد ميلاده في مدينة مومباي: “أياً كان ما تشعر أنه صحيح، افعله. أنا لست قدوة. أسوأ شيء هو تقديم النصيحة بعدم التدخين بعد 30 عاماً من التدخين”.

وتابع: “نحن نعلم دائماً أنه ليس من الجيد التدخين، لذا إذا تمكنا من الإقلاع عنه، فهذا أمر جيد جداً. وإذا لم نتمكن من الإقلاع عنه، فهذا أمر سيئ للغاية. لكن بعد قولي هذا، إفعل ما تراه مناسباً في الوقت الذي تراه مناسباً”.

وشجّع شاروخان معجبيه على تحقيق أحلامهم بغض النظر عن خلفيتهم، مستلهماً من رحلته الخاصة، فقال: “أنا من عائلة من الطبقة المتوسطة الدنيا. حصلت على التعليم لأن والدينا أرادا أن نكون متعلّمين. لقد كان تعليمي مفيداً في حياتي. في فضائنا، معظمنا يأتي من العدم. عليك أن تؤمن أنه لا يهمّ من أين تبدأ رحلتك، عليك أن تواصل العمل بجدّ، وأن تواصل القراءة والكتابة، وإذا واصلت متابعة حلمك، فستكون نهايتك جميلة، وهذا ما أدافع عنه”.