كندة علوش في لجنة تحكيم “مهرجان القاهرة السينمائي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي” عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة الـ45 من المهرجان، والتي تستعد لاستقبال نخبة من صناع السينما والفن من مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن تُقام فعالياتها خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في حدث ينتظره عشاق السينما بكل شغف.

وكشفت إدارة المهرجان عن اختيار الفنانة السورية كندة علوش للمشاركة ضمن لجان التحكيم لهذه الدورة، وهي خطوة بارزة تعكس تميزها في المجال الفني، حيث تم اختيارها للمرة الثانية في تاريخ المهرجان.

وتأتي مشاركة كندة ضمن لجنة تحكيم “أفلام غزة”، وهي لجنة تتولى تقييم الأفلام المتنافسة من تلك المنطقة المهمة، وتعمل على إلقاء الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية التي يطرحها صناع الأفلام من غزة.

ويضم فريق التحكيم في لجنة “أفلام غزة” شخصيات مرموقة، من بينهم المنتج المصري غابي خوري، المعروف بإسهاماته الكبيرة في دعم السينما العربية، إلى جانب الناقد الفني أحمد شوقي، الذي يمتلك رؤية نقدية متميزة في تحليل الأعمال السينمائية.