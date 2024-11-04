بعد غياب طويل.. هاني سلامة يعود إلى السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان هاني سلامة قرر العودة إلى السينما بعد غياب امتد لأكثر من 14 سنة منذ قدّم فيلمه الشهير “واحد صحيح” مع كلٍ من كندة علوش وياسمين رئيس وبسمة وعمرو يوسف، حيث تعاقد على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان “الحارس”.

وبدأ هاني بالفعل جلسات التحضير الأولية للفيلم، حيث يجتمع مع المخرج ياسر سامي والشركة المنتجة للعمل لاختيار أبطاله والاتفاق على كل تفاصيله.

وفي جانب آخر، عاد هاني سلامة الى تصوير المشاهد المتبقية من مسلسله “أمير العوامري” المقرر أن يشارك فيه بالسباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد حلّ المشكلات الإنتاجية التي واجهت صنّاع العمل.

ويجسد هاني سلامة في العمل شخصية رجل أعمال يُدعى “أمير العوامري” يواجه العديد من الصراعات ساعياً لاستخدام نفوذه، ويتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل، ويشارك سلامة في بطولته: سوسن بدر، مي سليم، أحمد صفوت، محسن محيي الدين، ميرهان حسين، هاجر الشرنوبي، مها نصار، دنيا المصري، سلوى خطاب، هايدي رفعت…، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.