مارغوت روبي تستقبل طفلها الأول.. فصل جديد في حياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رحبت الممثلة الأسترالية مارغوت روبي، بطلة فيلم “باربي” و”ذا وولف أوف وول ستريت”، بمولودها الأول من زوجها توم أكيرلي.

وفي عمر الرابعة والثلاثين، تواصل روبي تحقيق النجاح في هوليوود ليس فقط بفضل موهبتها، بل أيضًا بجمالها وسحرها.

التقت روبي وأكيرلي عام 2013 في موقع تصوير فيلم Suite Française، حيث كان أكيرلي يعمل كمساعد مخرج، وارتبطا برباط الزواج في 2016. وقد أنجبت روبي طفلها الأول في 17 أكتوبر 2024، حيث أفادت صحيفة The Mail on Sunday بأن كل شيء يسير على ما يرام مع الأم وطفلها.

على الرغم من احتفاظ الزوجين بتفاصيل وصول طفلهما طيّ الكتمان، إلا أن شغف روبي بموازنة حياتها المهنية والشخصية ظل واضحًا؛ فقد استمرت بالعمل في مشاريع متعددة حتى قبيل الولادة، مما يعكس تفانيها الكبير.

هذا الخبر يعكس بداية مرحلة جديدة في حياة مارغوت روبي، التي كانت تترقب بفارغ الصبر تجربة الأمومة، وفقًا لمقربين منها.