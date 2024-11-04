“الشروط أصبحت أصعب”..نسرين طافش تكشف مواصفات شريك حياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوضحت النجمة نسرين طافش خلال تصريحات تليفزيونية شروطها للزواج ومواصفات فتى أحلامها، مؤكدة أنها لا تسعى للزواج حاليًا وأن شروطها تزداد صعوبة مع الوقت.

وقالت: “لم يعد الموضوع يشغلني ولا يأخذ الكثير من تفكيري، إذا وجدت الشخص المناسب سأكون سعيدة، ولكنني لا أبحث عن هذا الأمر”.

وأضافت أن هذه الخطوة قد تأتي في وقتها المناسب، مشيرةً إلى أنها تركز على عملها حاليًا وتترك هذا الموضوع لقدرة الله.

كما كشفت طافش عن صفات شريك حياتها المثالي، مشددة على أهمية “الرجولة الحقيقية” التي تتجلى في الأفعال والحنان والاحتواء.