شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تصريحات لـ مريم فخر الدين أثارت بها الجدل عن فاتن حمامة وعادل إمام ويوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنانة مريم فخر الدين التي طالما صنفت كأحد أهم جميلات السينما المصرية والعربية ممن يمتلكن تاريخًا كبيرًا إذ شاركت في بطولة العديد من الأفلام المهمة في ذاكرة السينما.

مريم فخر الدين أيضًا عُرفت بصراحتها الشديدة في حواراتها التليفزيونية إذ اشتهرت بذلك، وبات كل حوار لها بمثابة تفجيرًا لقنابل تتطرق حتى لأسماء من النجوم ممن زامتها في مشوارها، وهو ما نتعرض له في السطور التالية لأبرز تصريحاتها.

عادل إمام زينا زيه

هاجمت مريم فخر الدين الفنان الكبير عادل إمام بسبب لقب "الزعيم"، وقالت عن ذلك: "إنه ممثل زينا، ولو لقبوه الزعيم علشان مسرحية بنفس الاسم ما هو عمر مسرحية اسمها الواد فى إشارة للواد السيد الشغال.

فاتن حمامة سيدة وإحنا الجرابيع مثلاً

استنكرت الفنانة مريم فخر الدين إطلاق لقب "سيدة الشاشة العربية" على الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وتحدثت عن الأمر في لقاء تليفزيوني لها قالت فيه: لماذا يطلق هذا اللقب، ولو أقرينا بيه تبقى أنا مريم فخر الدين وشادية نطلع إيه جرابيع إحنا الاتنين جربوعات الشاشة العربية، هند رستم وماجدة الصباحي وسعاد حسني إيه!".

نرمين الفقى بتاكل محشى

وحينما تم سؤالها عن عمل مسلسل بنفس اسم رد قلبى جسدت فيه نرمين الفقى دورها قالت: تخينة، وذلك لعدم رضاها عن تجسيدها للدور مٌعبرة عن استيائها منها بقولها دي بتاكل محشى.

رأيها في يوسف شاهين

كشفت مريم فخر الدين عن رأيها في المخرج الراحل يوسف شاهين، ووصفته بأنه أسوأ مخرج في العالم، مؤكدة أنها لا تفهم أعماله ولا تحب طريقة عمله.