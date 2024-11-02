شاروخان ومسيرة سينمائية ناجحة جعلته واحداً من كبار نجوم بوليوود

بين الدراسة الأكاديمية وممارسة الرياضة والتمثيل صنع شاروخان نجاحه الحقيقي

مسيرة سينمائية تجاوزت الثلاثين عامًا تُوجت بالعديد من الجوائز

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - يعد الفنان الهنديواحدًا من أبرز نجوموالسينما حول العالم، حيث قدم عددًا كبيرًا من الأفلام التي لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا كما أنه حاز العديد من الجوائز عن أفلامه السينمائية بمُختلفسواء بالهند أو حول العالم.وُلد نجم السينما الهندية شاروخان في مثل هذا اليوم 2 نوفمبر بمدينة نيودلهي الهندية، وحينما كان في الخامسة عشرة من عمره فقد والده وعقب ذلك رحلت والدته عن الحياة مما جعله ينتقل للعيش في مدينة مومباي.والمُتابع للسيرة الذاتية للفنان شاروخان يجد بأن نجاحه سواء في التمثيل أو بالحياة لم يأت مُصادفة، حيث اهتم باستكمال دراسته وصولًا للدراسة الأكاديمية حيث درس الاقتصاد ونال درجة البكالوريوس من كلية هانسييراج، كما حصل أيضًا على درجة الماجستير في مجال الاتصال الجماهيري من جامعة Jamiya Miliya Islamia، وتلك الدراسة لم تُثنه عن الإهتمام بالتمثيل الذي أحبه حيث درس في المدرسة الوطنية للدراما في دلهي وبتلك الفترة كان يعمل ببعض الأعمال التلفزيونية والمسرحيات.ولم يقتصر اهتمام شاروخان على الدراسة الأكاديمية فقط ولكن أيضًا كان للرياضة دور كبير في حياته وبشكل خاص أثناء فترة تعليمه بالمدارس، وكان كابتن فريق كرة القدم، وأيضًا كابتن فريق الهوكي، و فريق الكريكيت أيضًا بمدرسته التي التحق بها.وجاءت البداية الحقيقية للنجم شاروخان مع السينما الهندية منذ عام 1992 حينما شارك ببطولة فيلم "Chamatkar" وبنفس العام شارك ببطولة فيلمين هما "Darr، Raju Ban Gaya Gentleman" وعلى مدار ما تجاوز الثلاثين عامًا شارك الفنان شاروخان بما يتجاوز السبعين فيلمًا سينمائيًا مُحققًا نجاحًا إستثنائيًا.وقد تُوج مشوار شاروخان السينمائي بالعديد من الجوائز والتي جعلته من أبرز نجوم السينما الهندية، حيث حاز على 11 جائزة من الأكاديمية الهندية الدولية، وعلى 5 جوائز Zee Cine، كما يعد أكثر ممثل هندي فائز بجائزة "فيلمفير" كأفضل ممثل حيث حاز عليها 8 مرات، مما جعله متعادلًا مع النجم الهندي ديليب كومار، كما حاز على درع كلية هانسيراج بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس الكلية.وعلى المستوى العالمي فقد لقبت جريدة لوس أنجلوس تايمز الفنان شاروخان بـ أكبر نجم سينمائي في العالم، كما تم إضافة إسمه ضمن أكثر 50 شخصية ذات شعبية فى إستفتاء قامت به مجلة "نيوزويك".

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