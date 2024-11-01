محمد رمضان يختتم مهرجان الجونة السينمائي اليوم بحفل ضخم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي الفنان محمد رمضان اليوم الجمعة حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث نشر صورة عبر حسابه على “إنستغرام” معلّقاً: “استعدوا لليلة الختامية النهائية في مهرجان الجونة السينمائي غداً الجمعة 1 من نوفمبر”.

وكانت فعاليات المهرجان قد انطلقت يوم 24 أكتوبر بحفل افتتاح مميز حضره نخبة من النجوم وصنَّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

من جهة أخرى، طرح رمضان مؤخراً أغنيته الجديدة “مش فاضي” عبر قناته على “يوتيوب”، وتأتي الأغنية بمدح في النفس وتعبر عن الكاريزما الطبيعية التي يتمتع بها.