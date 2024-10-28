فنانة شهيرة تنهي أزمات “سيد الناس” لـ عمرو سعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أنهت الفنانة أروى جودة الأزمات التي مر بها مسلسل “سيد الناس” الذي يخوض به الفنان عمرو سعد دراما رمضان المقبل، وذلك بعدما وافقت على المشاركة في العمل، بعد عدد من الاعتذارات التي واجهها العنل وتسببت في تأجيل تصويره.

وأفادت بعض المصادر أن الشركة المنتجة المسلسل تعاقدت بالفعل مع أروى جودة لتشارك في بطولة العمل، وذلك بعد عدة ترشيحات لعدد من الفنانات منهن: أسماء أبو اليزيد، ودرة، وهنا الزاهد، لكنهن اعتذرن جميعاً ليقع الاختيار على أروى لتقوم بدور البطولة النساية.

وكان المخرج محمد سامي اتخذ قراراً بتحويل المشاهد التي كان ينبغي أن تصوَّر في لبنان إلى القاهرة على أن يتم بناء ديكورات خاصة بالمسلسل شبيهة بتلك الموجودة في لبنان.

وتدور أحداث مسلسل “سيد الناس” في إحدى قرى صعيد مصر، وهو تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي، ومن بطولة: عمرو سعد، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، وطارق النهري.

يُذكر أن مسلسل “سيد الناس” هو التعاون الثاني على التوالي بين أروى جودة ومحمد سامي، حيث شاركت في رمضان الماضي في بطولة مسلسل “نعمة الأفوكاتو” وهو من بطولة كل من: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، لبنى ونس، سلوى عثمان، ولاء الشريف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.