انضمام فيلم ½ رحلة لقائمة الأفلام السعودية القصيرة التي ستعرض بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - انضم فيلم ½ رحلة للمخرجة رنا مطر إلى قائمة الأفلام السعودية القصيرة التي سوف تُعرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. ونشر الحساب الرسمي للمهرجان على "إنستغرام" صورة من كواليس إحدى مشاهد الفيلم، والتي ظهر عليه المشاركين في العمل بداخل سيارة، وعلى وجوههم علامات من الصدمة والدهشة أيضاً، دون معرفة السبب الذي جعلهم يدخلون في هذه الحالة، وجاء التعليق المرفق كالتالي: "يسعدنا أن نعلن أن فيلم "١/٢ رﺣﻠﺔ" للمخرجة رنا مطر قد تمت إضافته إلى قائمة الأفلام السعودية القصيرة الجديدة التي ستُعرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي".

قصة الفيلم

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تعيش شابة خارج المدينة وتخوض رحلتين مهمتين، الأولى مع والدها، والثانية مع خطيبها إلى منزل والديه في المدينة. عند وصولها، تبدأ في التشكيك في كل ما كانت تظنه حوله وحول نفسها.يدعو المشاهدين للتأمل في هشاشة العلاقات، وتأثير الوالدين على اختياراتنا، واستكشاف الذات.

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الأفلام المختارة

تضم قائمة الأفلام القصيرة المشاركة في الدورة الرابعة منالمقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل، كلٌ من فيلم "القرية" للمخرج أنيس بن دالي، "زهرة SAINT ROSE" للمخرج زين ألكسندر، "الإشارة" للمخرج أنيس بن دالي، "شمس" للمخرج آدم ريان، "شيخة" للمخرج أيوب ليوسف وزهوة راجي، و"جلسة خير إفريقية" للمخرج إبراهيم مرسال.

كما تتضمن القائمة، فيلم "في ظلمات ثلاث" للمخرج حسام سلولي، "أطفال البرزخ" للمخرج أحمد خطاب، "ميرا، ميرا، ميرا" للمخرج خالد زيدان، "ملكة" للمخرجة مرام طيبة، "أرض الله" للمخرج عماد بنعمر، و"نمشي؟" للمخرج عساف الروسان، "فزر" للمخرج راني نصر، و"زهرة" للمخرج هادي شتات، و"آخر واحد" للمخرج كريم الرحباني.

ويساهم مهرجان البحر الأحمر السينمائي من خلال مسابقة الأفلام العربية القصيرة، في دعم الأصوات الناشئة من العالم العربي، إلى جانب تشجيع مجموعة غنية من المواهب، وتسهيل الوصول إلى أبرز الجهات المعنية وفرص النمو، كما تلعب هذه المنصة دوراً فعالاً في الارتقاء بمواهب قطاع الأفلام الإقليمي، حيث عرضت أكثر من 120 فيلماً عربياً وسعودياً بين عامي 2021 و2023 وحدهما

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