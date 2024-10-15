شكرا لقرائتكم خبر عن 24 فيلما فى الدورة الـ10 لمھرجان الفیلم الوثائقى والروائى القصیر بجربة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة المهرجان الدولى للفيلم الوثائقى والروائى القصير بمدنين والتى تقام دورته المقبلة فى جزيرة جربة، برئاسة المخرج محمد ثابت، عن قائمة الأفلام المختارة للمشاركة فى الدورة العاشرة التى تنطلق في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجزيرة جربة بدولة تونس، وذلك بعد استقبال 355 فيلما بين وثائقي وروائي قصير للترشح للمشاركة هذا العام، واختارت منها لجنة المشاهدة 24 فيلما.

يشارك في الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير بجربة، 24 فیلما من 17 دولة عربية وأجنبية هي: "مصر وفلسطین والجزائر والمغرب والعراق وسوریا وإیران وسلطنة عمان والسعودیة والبحرین والیمن وكندا ولبنان وفرنسا والباكستان والسودان ولیبیا"، وتتسابق الأفلام على 3 جوائز "الخلال الذھبي، والفضي، والبرنزي" لكل مسابقة.

وجاءت قائمة الأفلام، كالتالي: 8 أفلام في مسابقة الفيلم الوثائقي، هي: من تونس "اللمبارة" إخراج وسیم الانقلیز، ومن اليمن "سطل" اخراج عادل الهايمي، ومن سوريا "أضرار الموبايل" إخراج مهند كلثوم، ومن ليبيا "الغابة الصخرية" إخراج عبد الرحمن عبد الرسول، ومن السودان "مصير مجهول" إخراج مصعب الله، و"reaval" إخراج عمر طارق، بينما يشارك في مسابقة الروائي القصير 16 فيلما هي: من مصر "لحظة صدق" إخراج هشام علي عبد الخالق، و"عشرين" إخراج مينا أحمد، ومن تونس "متى نلتقي؟ بعد عام وفیلم" إخراج أماني جعفر و"إنسان 1.2" إخراج خلود المثلوثي، ومن العراق "شعلة" إخراج هاني القريشي، و"بكاء السيدة الجميلة" إخراج علي البياتي، و"يد أمي" إخراج kardine hamn، ومن السعودية "حوض" إخراج ريما الماجد، ومن الجزائر "لأجل أبي" إخراج عبد الجليل بو لحبال، ومن المغرب "أنين صامت" إخراج مريم جبور، ومن البحرين "نور العزلة" إخراج مريم عبد الغفار، ومن فلسطين "دماء كالماء" إخراج ريما حمدان، ومن سلطنة عمان "رماد" إخراج سليمان الخليلي، ومن لبنان "عصفور كشاف" إخراج dawn kaoukji، ومن فرنسا "aldja" إخراج charef eddine hadjadj، ومن باكستان "one step too many" إخراج مهرو أمين، ومن إيران "Shamir" أخراج ardavan zeinisough، ومن كندا "1905 A rue des papillons" إخراج renee beaulieu.

وكان قد كشف المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي والروائي القصير، عن البوستر الرسمي للدورة العاشرة، وقال مدير المهرجان المخرج محمد ثابت، إن الدورة الجديدة من المهرجان تقام تحت شعار "السينما والتسامح" وذلك بمناسبة إقامة المهرجان هذا العام بجزيرة الأحلام "جربة" التي تقع بولاية مدنين، فهي أرض تعاقبت عليها الحضارات وتلاقحت فيها الأديان، فكانت أرض التسامح بامتياز، وكل مكان بها يؤكد أنها أرض تسامح ويكشف روح الإنسانية الذي هو أمر مهم جدا يحتاجه العالم اليوم للتعايش السلمي والعيش المشترك والرقي في التعامل، وهذا ما يمكن ارساءه من خلال السينما، مؤكدا أن تنظيم فعاليات هذه الدورة العاشرة في جزيرة جربة "جزيرة الأحلام"، على مدار 5 أيام، في دورة خاصة واستثنائية بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاق المهرجان.