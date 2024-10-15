شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يعلن وفاة خالته ويعلق: برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد زاهر وفاة خالته سهير مصطفى، وذلك من خلال حسابه بموقع "فيس وك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله خالتى العزيزة السيدة سهير مصطفى رياض، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



أحمد زاهر

كانت آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل محارب، الذي عرض فى رمضان الماضى 2024، ويشارك فى بطولته: حسن الرداد، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.