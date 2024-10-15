شكرا لقرائتكم خبر عن برغم القانون الحلقة 23.. زينة تهين ليلى وأبناءها بسبب والدتها بريهان والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل برغم القانون العديد من المفاجآت، بعدما اكتشفت ليلى (إيمان العاصى) خطة أكرم (محمد القس) لتورطيها، وتقابله وتواجهه بأن زياد شريكها فى مكتب المحاماة رفض خيانتها وكشف لها كل شىء وشكرته على النصف مليون جنيه الذى أعطاهم لزياد وأخبرته أنهم حق أبنائها وتتوعده بالاستمرار فى قضية إثبات النسب ضده وأنه لن يستطيع الهروب من تحليل الـ DNA.

وخلال الحلقة أظهر نبيل (عابد عنانى) إعجابه بـ ليلى لكن زياد يخبره بأن ينتظر حتى تنتهى ليلى من مشاكلها، فيما طردت ليلى طه الساعى من المكتب بسبب تسريبه معلومات إلى أكرم، وفى جانب آخر، تطلب زينة (جيسكا حسام الدين) من خالها وليد (هانى عادل) رؤية والدتها بريهان (فرح يوسف) ويصطحبها معه بالفعل إلى منزل ليلى وتقابل والدتها، وتنفعل بسبب وجودها في هذا المكان، وتهين ليلى وأبناءها ليخبرها وليد بأن هؤلاء الأطفال هم أخوتها.

مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.