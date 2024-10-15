بالفيديو.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم "المخفي" بطولة عمرو عبدالجليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة الإعلان الرسمي لفيلم "المخفي" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان الشاب أحمد سلطان.

ونشرت الشركة المنتجة، مقطع فيديو للإعلان الرسمي، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "الاعلان الرسمي لفيلم المخفي 22 أكتوبر بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي".

تدور أحداث فيلم المخفي حول شاب يبدأ حياته العملية بعد التخرج من الجامعة، لكنه يقع في كثير من المشاكل، بسبب التعامل بصدق وحسن نيه، ويتعرض للخداع بشكل أكبر.

ويشارك في بطولة فيلم المخفي، عدد من نجوم الفن وهم: عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، محمد محمود، محمود حافظ، بدرية طلبة، الفيلم من تأليف الكاتب الكبير أحمد عبد الله وإخراج محمد الشورى.

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