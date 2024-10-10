شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد الفنان لؤى عمران مساء السبت المقبل بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان لؤي عمران عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك عن موعد عزاء والده مؤكداً على إقامته يوم السبت القادم، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤، بقاعة الصفا للرجال، وقاعة المروة للسيدات، بمسجد القوات المسلحة، أمام مول سيتى ستارز وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة، واستكمل : " لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".

هذا وشيعت اليوم بعد صلاة الظهر جنازة الدكتور علي فوزي عمران والد الفنان لؤي عمران، الذي رحل عن عالمنا أمس، من مسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور أهله وأصدقائه المقربين.



لؤى عمران على فيس بوك

وحرص عدد من أصدقاء لؤي على نعي والده، وتقديم العزاء له، منهم الفنان حمزة العيلي، الذي كتب: "ياحبيبي ياغالي البقاء لله، رحمة الله على الوالد الحبيب ربنا يجعل مسكنه جنة الفردوس ويعفو عنه ويسعد روحه ويصبرك ويهون عليك يا لؤي".

وكان لؤي عمران أعلن وفاة والده من خلال حسابه على "فيسبوك"، حيث كتب: ‎(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، توفى إلى رحمة الله والدي العزيز الدكتور علي فوزي عمران، عميد كلية زراعة المنوفية الأسبق".

شارك لؤي عمران في عدد من الأعمال الدرامية، منها: راجعين يا هوى، ضد الكسر، بين السما والأرض، نصيبي وقسمتك 4، بـ 100 وش، واحة الغروب، وغيرها من الأعمال الدرامية.