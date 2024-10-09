إيمان العاصي تكشف تفاصيل خلاف أحمد عز ونور الشريف

القاهره - الخليج 365
استعادت الفنانة إيمان العاصي، ذكريات مشاركتها في فيلم "مسجون ترانزيت" الذي عرض عام 2008، وحكت عن خلاف حدث بين أحمد عز ونور الشريف وقتها.
وقالت إيمان العاصي خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس عبر قناة dmc: "نور الشريف وأحمد عز اتخانقوا في فيلم "مسجون ترانزيت" على ترتيب الأسامي في التتر، أحمد عز مصمم أن اسم أستاذ نور الشريف يتكتب الأول، وأستاذ نور الشريف رفض".
وتابعت إيمان العاصي: "أخدوا وقت كبير لأن أحمد عز فضل يقول أنا مقدرش أحط اسمي قبله، وأستاذ نور يقول أنت دلوقتي نجم السينما ونجم الشباك أنا شبعت، أنا نجم دراما دا وقتك أنت مش وقتي أنا".
يذكر أن إيمان العاصي يعرض لها حاليا عبر قناة ON ومنصة Watch it مسلسل "برغم القانون".
يشارك في بطولة المسلسل كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.
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