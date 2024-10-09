قصي خولي يخوض تجاربه الإعلامية الأولى

يبدأ الفنان السوري قصي خولي تجاربه الأولى في المجال الإعلامي، حيث ينتظره الجمهور في ظهور مختلف من نوعه عما قدمه سابقاً.

يستعد الفنان السوري قصي خولي، لتقديم برنامج "من سيربح المليون؟"، في شكل مختلف وجديد، في تجربته الأولى في المجال الإعلامي، حيث بدأت عمليات تصوير في يوليو/ تموز الماضي في استديوهات بإسطنبول، على أن يكون المشتركون في البرنامج من مختلف الدول العربية، والجمهور من الأتراك.

وكان الفنان قصي خولي قد شارك فيديو له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام بإطلالة رسمية، وهو يستعد لبدء التصوير، ومن المقرر أن يمنح البرنامج المشاركين به فرصة الفوز بجائزة "مليون درهم".

يأتي برنامج من سيربح المليون عبارة عن الإجابة على 15 من الأسئلة المتدرجة في الصعوبة؛ في تحد كبير للمعلومات الثقافية للمتسابقين، ومع إعلان مؤسسة "دبي للإعلام" عن دورتها البرامجية الجديدة تكون أكدت على أن برنامج "من سيربح المليون؟" سيعرض من خلالها عبر شاشة "تلفزيون دبي"، والتي ستبدأ خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، قد قدم برنامج "من سيربح المليون" منذ أواخر عام 2000، وكان يفوز فيه الشخص في نهاية الأسئلة بمليون ريال سعودي، واستمر العمل في العرض لعدة مواسم، ولاقى رواجاً وشهرة واسعة عربيًاً لما قدّمه من تشويق وإثارة للفكر والمعلومات.

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