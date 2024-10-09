شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب: محمد هنيدى ابنى البكر وعمرى ما أزعل منه وسيرتى صعب تتكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان لطفى لبيب عن تعاونه مع النجم محمد هنيدى، حيث قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عملت مع محمد هنيدى في العديد من الأفلام منها جاءنا البيان التالى وصاحب صاحبه وفيلم يانا يا خالتى، وعشان إحنا قريبين عملت معاه كمان مسرح، وعمرى ما أزعل من هنيدى، ولما مجاش وأنا فى بداية تعبى كلمنى في التليفون وجالى فى المستشفى، هو عشرة عمري وأعتبره ابنى البكر".

وعن علاقته بكل من الفنان محمود حميدة والفنان حسن حسنى، قال لطفى لبيب: "محمود حميدة دائما بيكلمنى ويزورنى ودايما يسأل عليا وده وأنا أعرفه من قبل ما يمثل، وهو عنده بنات وأنا عندى بنات وبنكلم بعض ونطمن بناتنا، وهو شخص جميل وبحبه جدا، أما الفنان الراحل حسن حسني فكان أستاذاً كبيراً وفقدنا بموته الكثير فكان يتلون مثلما يتطلب الدور فتراه مليونير وشحات وقاسي وحنين فكان يقدم كل الأشكال والألوان، كنا خط الوسط فى السينما والدراما، حسن حسني وعزت أبو عوف وصلاح عبدالله كنا تقريبا مسيطرين على كل الساحة الفنية فى الأفلام والمسلسلات، وعندما توفى حسن حسني وعزت أبو عوف تعب صلاح عبدالله فتح المجال لجيل جديد.

وعن تقديم سيرته الذاتية قال لطفي لبيب: "انا معرفش مين ممكن يعمل سيرتى الذاتية، ولكن سيرتى الذاتية صعبة اوي أنها تتكتب وأنا على مشارف الـ 80 سنة، ورحلة طويلة مليئة ومين يكتب ومين يعمل معتقدش ده هيحصل".

وكرم الفنان لطفي لبيب خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الأربعين، وهى الدورة التي حملت اسم "نيللي"، وأعرب لطفي لبيب عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم ووجوده في هذا المهرجان العريق.



لطفي لبيب والكاتب الصحفي بهاء نبيل



الفنان لطفي لبيب والكاتب الصحفي بهاء نبيل