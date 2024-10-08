شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Joker: Folie à Deux يحصد 121 مليون دولار حول العالم فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتمكن فيلم Joker: Folie à Deux من تحقيق الإيرادات المتوقعة له في شباك التذاكر العالمى، حيث وصل مجمل الإيرادات إلى 121 مليونًا و100 ألف دولار حول العالم، منذ طرحه يوم 4 أكتوبر الجارى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و18 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 40 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و81 مليونًا و100 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

وكان قد توقع المراقبين أن يحقق فيلم Joker: Folie à Deux في جميع أنحاء العالم إيرادات تصل إلى 140 مليون دولار في خلال أول 3 أيام من عرضه حيث سيطرح يوم الجمعة المقبل 4 أكتوبر حول العالم.

ولا يُتوقع له أن يحاكي إيرادات الجزء الأول Joker من السلسة الذي أنتجته شركة Warner Bros عام 2019، والذى صنف كثاني أعلى فيلم مصنف R ربحًا على الإطلاق بإيرادات بلغت 1.07 مليار دولار، وحصل على 11 ترشيحًا للأوسكار وفاز بجائزتين، بما في ذلك جائزة أفضل ممثل لبطل العمل خواكين فينيكس.

وحقق الجزء الأول من فيلم " Joker" إيرادات تجاوزت التوقعات العالمية حيث حقق 248.2 مليون دولار في 3 خلال 3 أيام.

وكان قد كشف المخرج العالمى تود فيليبس، مخرج فيلم Joker: Folie à Deux، أن النجم خواكين فينيكس بطل فيلمه الجديد كان يشعر "بالمرض" يوميا، لأنه كان متوترًا للغاية بشأن الغناء مع زميلته وبطلة الفيلم النجمة والمغنية العالمية ليدي جاجا أثناء تصوير فيلم Joker: Folie à Deux.

الفيلم هو متابعة لـ فيلم Joker لعام 2019، وسيُعرض في دور السينما في 4 أكتوبر المقبل، وعُرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ 81، وحصل على إشادات كبيرة، ووصف بأنه "فيلم العام".