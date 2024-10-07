شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يوجه الشكر لـ علا الشافعي ودعمها الدائم لأعضاء النقابة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وجه الفنان أشرف زكى، الشكر للأستاذة علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 على دعمها الدائم له ولأعضاء النقابة، وذلك خلال لقائه مع تليفزيون الخليج 365 وحديثه عن مهرجان المهن التمثيلية للمسرح المصرى.

ووجه الشكر أيضًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي ترعى المهرجان وتصوير العروض المسرحية على أكثر من مسرح داخل القاهرة، كما حرص على توجيه الشكر لكل من الهيئة العربية للمسرح وأكاديمية الفنون والجامعة الأمريكية لاستقبالها وعرض المسرحيات على خشبة المسرح الفلكى، ووجه الشكر أيضًا للمنتج حمدى بدر وأسرة جلال الشرقاوى، مضيفًا أن حفل الافتتاح يشهد عددًا من المفاجآت.

وقال الفنان أشرف زكي خلال مؤتمر مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى إن الهدف منه دعم الشباب وخلق جيل من المبدعين وإلقاء الضوء عليهم، وتنوير مسارح مصر.

وأضاف أن الافتتاح يكون في أحد فنادق القاهرة، وأول عرض سيكون في الجامعة الأمريكية التى عقدنا معها بروتوكولا، وعدد العروض حوالي 25 عرضًا وإقامتها على عدد من المسارح.

وأعلن الفنان أشرف زكى خلال مؤتمر مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى أن الدكتورة إيناس عبد الدايم ستكون رئيسا شرفيا للمهرجان، والتي لها إسهامات كبيرة.

وأعلن الفنان أشرف زكى خلال مؤتمر مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى عن أهم رعاة المهرجان ويتمثل في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى لم تبخل بأى شىء.

وأعلن الفنان أشرف زكى عن أسماء المكرمين في الدورة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى، هم: سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة والذى رحب بالتكريم، وتكريم الراحل أحمد راتب وسمير العصفورى ويحيي الفخراني.