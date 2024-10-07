رمضان 2025.. مصمم معارك "فهد البطل" ينشر صورًا تجمعه بـ أحمد العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف مصمم مشاهد الأكشن محمود طاحون عن بدء التحضير لتصوير مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

نشر طاحون صورا من كواليس التصوير عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها مع الفنان أحمد العوضي وعلق: "بسم الله توكلنا على الله .. فهد البطل بيولعها"، كما نشر صورة أخرى مع العوضي وهو يمتطي حصان وعلق عليها: "عاش يا فهد".

مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في رمضان 2025 بطولة أحمد العوضي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

وكانت أخر مشاركات الفنان أحمد العوضي بمسلسل "حق عرب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشاركه البطولة: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز، كارولين عزمي، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

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