الفنان مجدي عبيد يعلن دخوله غرفة العمليات برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان مجدي عبيد عن رسالة مؤثرة قبل لحظات من دخوله غرفة العمليات بإحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية في القلب.

نشر مجدي عبيد رسالته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "في مستشفى مبرة مصر القديمة لعمل قسطرة وتركيب دعامات وبالونة لشرايين القلب اللي مليان محبة، وهخرج من العمليات للرعاية المركزة المسماة بغرفة الإنعاش، ده إن عاش، حد عاوز مني حاجة قبل ما ادخل، مش برضه الناس لبعضيها، ماجراش حاجة يعني".

كشف نديم نجل الفنان مجدي عبيد عن تطورات الحالة الصحية لوالده وقال أن تم نقله لغرفة العناية المركزة إثر تعرضه لجلطة في القلب بشهر أغسطس الماضي، وتابع عبيد في تصريح خاص لـ "الخليج 365": "والدي عمل عملية قسطرة وركب دعامات وفي انتظار رأي الجراح في مسألة عمل عملية قلب مفتوح أو لأ".

مجدي عبيد ممثل ومخرج مسرحي قدم خلال مشواره الفني عددا من الأعمال الفنية الهامة منها: (صندوق الدنيا، أبو العروسة، الكبريت الأحمر، مولانا، أفراح القبة، تحت السيطرة).

ويعد دور حسين أبو الروس في مسلسل "حديث الصباح والمساء" من أشهر أعمال الفنان الكبير مجدي عبيد.

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