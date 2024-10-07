"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد بليغ حمدي

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الاثنين، بذكرى ميلاد الموسيقار الكبير بليغ حمدي.

ويأتي احياء الذكرى بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وتخليدًا الى ذكرى ميلاد الموسيقار بليغ حمدي، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

الموسيقار بليغ حمدي

أحب الموسيقى والعزف على العود منذ الصغر، وطلب من والده عود وهو لا يزال في الثامنة من عمره.

حاول الإلتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي لكنه لم يستطع لصغر سنه حينئذ، درس الموسيقى في مدرسة عبدالحفيظ إمام للموسيقى الشرقية.

كما التحق بكلية الحقوق التي كانت عامرة باﻷنشطة الفنية، وبعد رفضه من اﻹذاعة، سجل أغاني لصالح بيضا فون للأسطوانات.

كما شارك بالتلحين والغناء في فرقة ساعة لقلبك، وبعدها عمل ملحنًا مع الفنان محمد فوزي في شركته نصر فون، أثرى الحياة الفنية بمشاركاته الموسيقية وألحانه في العديد من الأعمال الفنية.

ومن أبرز الأفلام، التي لحن موسيقاها (شوارع من نار، العمر لحظة، مسافر بلا طريق، شيء من الخوف، آه يا ليل يا زمن)، كما ألف الموسيقى لمسلسلات (ليلة القبض على فاطمة، بوابة الحلواني، محمد رسول الله).

توفى في عام 1993.