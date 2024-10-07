ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الملحن وليد سامي انفصاله عن زوجته الفنانة إلهام عبد البديع، وذلك بعد مرور عامين من زواجهما، دون التطرق لأسباب الانفصال.

انفصال الفنانة إلهام عبد البديع عن زوجها الملحن وليد سامي

ونشر وليد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ، قائلا:"كل شيء قسمة ونصيب، أنا وإلهام انفصلنا، وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بنا، وربنا يوفقها ويكتبلها الخير".

وكانت الفنانة إلهام عبد البديع، بعد 3 شهور من احتفالها بالخطوبة على الملحن وليد سامي، أعلنت فسخها وكتبت عبر حسابها على فيسبوك": "كل شيء قسمة ونصيب أنا بعلن الانفصال أنا والملحن وليد سامي.. الحمد لله على كل حاجة وربنا يكتبله الخير".

ولكن بعدها بفترة قصيرة أعلن الملحن وليد سامي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن عقد قرانه والفنانة إلهام عبد البديع، وكتب ،:" الحمد لله كتبنا الكتاب".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام عبد البديع، مسلسل أسيل والذي ضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم: الفنانة ثراء جبيل، باسل الزارو، بدرية طلبة، أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبد البديع، إسراء رخا، أحمد بلال، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام.