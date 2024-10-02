بفستان قصير.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها أثناء تواجدها بمدينة برشلونة بإسبانيا، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت هنا الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وعلقت: "مرحبًا"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأسود في أبيض.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "القمر، حلوة وكاريزما، باربي، جمالك، هو فيه قمر كده، ربنا يحفظك ويحميكي".

وتشارك الفنانة هنا الزاهد فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويمثل فيلم "ري ستارت" التعاون الثاني بين الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد وذلك بعد تعاونهما في فيلم "بحبك" عام 2022، والتعاون الأول بينه وبين الفنان باسم سمرة، إلى جانب التعاون الثالث بينه وبين المخرجة سارة وفيق بعد تعاونهما بفيلم "تاج" عام 2023، وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام الكوميدية.

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